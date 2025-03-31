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Что случилось этой ночью: понедельник, 31 марта

Дискуссии РФ и США о проектах по редкоземельным металлам, стрельба в Мурманске, удар по пункту ВСУ в Курской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью газете "Известия". По его словам, некоторые американские компании уже проявили интерес к проектам.

- В Мурманске местный житель устроил стрельбу с крыши здания. При задержании он был тяжело ранен. На месте были найдены два огнестрельных оружия. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских.

- Иран разместил под землей ракеты для ответа США на фоне угроз президента Дональда Трампа, сообщило издание "Тегеран Таймс". По данным СМИ, иранцы отказались вести переговоры с США, заявив, что готовы ответить на любую агрессию.

- Самолет Су-34 ВКС РФ нанес бомбовый удар по опорному пункту ВСУ в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Опорный пункт был поражен.

- Российские средства ПВО за ночь сбили 66 украинских дронов над территорией Брянской, Калужской и Курской областей.

- Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

- Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось четыре гола до рекорда Уэйна Гретцки.

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