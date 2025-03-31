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Два сотрудника "Уралкалия" погибли во время ремонта в руднике в Березниках

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Двое рабочих смертельно травмированы во время ремонта в руднике БКПРУ-4 "Уралкалия" в городе Березники (Пермский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в понедельник.

"31 марта 2025 года в 18:18 минут местного времени в руднике БКПРУ-4 в ходе проведения ремонтных работ были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт", - сказали в пресс-службе.

Подробности инцидента не сообщаются.

Для расследования причин несчастного случая создана комиссия.

В пресс-службе отметили, что производственные объекты компании работают в обычном режиме.

В телеграм-канале регионального управления СК России сообщается, что погибшие - крепильщики 2001 и 1963 года рождения.

По факту происшествия следователи и региональная прокуратура начали проверку.

Пермский край Березники Уралкалий
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