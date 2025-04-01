По факту гибели рабочих в шахте "Уралкалия" возбуждено уголовное дело

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В связи с гибелью двух рабочих ООО "Уралкалий-Ремонт" в руднике БКПРУ-4 "Уралкалия" в Березниках возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Пермскому краю.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным следствия, вечером 31 марта при производстве крепежных работ в стволе шахты из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции, в результате чего двое работников упали с высоты более 150 метров и погибли на месте.

31 марта в пресс-службе "Уралкалия" сообщили, что двое рабочих были смертельно травмированы ходе проведения ремонтных работ. При этом в пресс-службе отметили, что производственные объекты компании работают в обычном режиме.

По данным СК, погибшие - крепильщики 2001 и 1963 года рождения.