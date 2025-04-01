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Корабль SpaceX во вторник стартует в первый в истории орбитальный полет над полюсами Земли

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon с частными астронавтами во вторник по московскому времени стартует в полярный орбитальный полет, в ходе которого он будет совершать пролеты над Северным и Южным полюсами Земли, сообщает американская компания-разработчик SpaceX.

В рамках миссии Fram2, которая станет первым в истории пилотируемым полетом над полюсами Земли для их изучения, отправятся профинансировавший ее мальтийский предприниматель в сфере криптовалют китайского происхождения Чун Ван, инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и кинематографист из Норвегии Яннике Миккельсен.

Сколько Чун Ван заплатил за организацию миссии - неизвестно. Стоимость проекта не разглашается.

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 21:46 по времени Восточного побережья США (во вторник в 04:46 по Москве).

Миссия продлится от трех до пяти дней. Полет будет проходить на высоте 425-450 км. Стыковка с Международной космической станцией не предусматривается.

Экипаж корабля будет собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов. Миссия Fram2 должна предоставить ценную информацию о последствиях изменения климата и внести вклад в изучение самых экстремальных сред Земли. Кроме того, будут проводится исследования влияния космического полета на организм членов экипажа. Планируется впервые провести рентгеновские снимки астронавтов. Всего в рамках полета предусмотрено выполнение 22 научных исследований и экспериментов.

Crew Dragon SpaceX США
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