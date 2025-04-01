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Зарплаты губернаторов и вице-премьеров будут приравнены с 1 января 2026 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, которым установил с 1 января 2026 года денежное вознаграждение для высших должностных лиц субъектов РФ в размере, предусмотренном для вице-премьеров.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, это делается "в целях упорядочения оплаты труда лиц, замещающих государственную должность высшего должностного лица субъекта РФ".

"Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение в размере, предусмотренное для заместителя председателя правительства", - говорится в указе.

"Выплата этого денежного вознаграждения возложена на Управление делами президента и осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете", - отмечается в документе.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Владимир Путин
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