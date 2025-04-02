Температура в РФ с апреля по сентябрь будет около и выше нормы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Температура около и выше нормы прогнозируется практически во всех регионах РФ с апреля по сентябрь, в так называемый вегетационный период, который считается основным периодом роста растений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В большинстве месяцев теплого полугодия температура прогнозируется практически во всех регионах около и выше нормы. Отдельно выделяется, что в большинстве месяцев в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на севере Урала и Сибири и на западе Якутии прогнозируется, преимущественно, класс температуры выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в регионах юга европейской части РФ - на юге Центрального Черноземья, в Краснодарском крае, Ставрополье и Ростовской области - прогнозируется как температура выше нормы, так и дефицит осадков.

Также Вильфанд отметил, что в большинстве месяцев теплого периода года дефицит осадков прогнозируется на севере европейской части России и в Якутии.

Прогноз температуры

Согласно вероятностному прогнозу температуры и осадков в России на вегетационный период (с апреля по сентябрь), с которым ознакомился "Интерфакс", в апреле выше нормы среднемесячная температура ожидается на юге Урала и Сибири, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и большей части Камчатского края.

В мае выше нормы температура ожидается на северо-востоке Якутии и севере Чукотки. При этом теплее, чем в мае 2024 года, по прогнозам, будет на востоке Центрального федерального округа (ЦФО), в Приволжском федеральном округе и на большей части Урала.

В первый летний месяц выше нормы температура ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), на юго-западе ЦФО, на большей части Южного федерального округа, на северо-востоке Урала и в большинстве регионов Сибири, за исключением юго-западных регионов, а также на западе Якутии и в Забайкалье. По сравнению с июнем 2024 года теплее будет на большей части Хабаровского края, а холоднее - на юге Урала.

В июле средняя температура выше нормы ожидается в регионах востока СЗФО, на северо-востоке ЦФО, на севере Приволжья и большей части Урала.

В августе средняя температура выше нормы наиболее вероятна в регионах северо-востока Урала, в северной половине Сибири, на западе Якутии, на Алтае и в Тыве.

В сентябре выше нормы средняя месячная температура ожидается на юго-востоке СЗФО, большей части ЦФО, северо-востоке Южного федерального округа, в Приволжском федеральном округе, в южных и центральных районах Урала. При этом холоднее, чем в сентябре прошлого года будет в большинстве регионов СЗФО и ЦФО.

Прогноз осадков

В апреле больше нормы осадков может выпасть на востоке Приволжья, юге Урала, в Томской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии, в юго-западных районах Якутии и Приморском крае. Дефицит осадков предполагается на юге ЦФО, севере Южного федерального округа, юге Бурятии и Забайкальского края, на Таймыре, севере Якутии и Хабаровского края, на Камчатке.

В мае избыток осадков ожидается на юго-западе Сибири. Дефицит осадков ожидается на юге ЦФО, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Мурманской области, на севере Красноярского края и в Якутии, в Иркутской области и Бурятии, в прибрежных районах Приморского края, на юге Хабаровского края, на Сахалине.

В июне больше нормы осадков может выпасть на севере Урала. Дефицит осадков ожидается на большей части СЗФО, в большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на большей части Магаданской области, в отдельных районах северо-востока Якутии и на Камчатке.

В июле избыток осадков прогнозируется на севере Северо-Западного и Уральского федеральных округов, на Таймыре и северо-востоке Якутии. Дефицит осадков наиболее вероятен в ЦФО, на юге Урала и Сибири, на юге Якутии, в северных районах Хабаровского края и Амурской области.

В августе избыток осадков наиболее вероятен на северо-востоке Урала, северо-западе Красноярского края, на юге Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, на Камчатке. Дефицит осадков ожидается в западных регионах СЗФО, Заволжье, на юге Урала, в северных и центральных районах Якутии.

В сентябре больше нормы осадков может выпасть на юго-востоке Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Амурской области, на севере Якутии. Дефицит осадков предполагается в западных регионах СЗФО, на северо-востоке Урала, в центральных районах Красноярского края.