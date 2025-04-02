Над Ростовской, Курской и Белгородской областями сбито 93 беспилотника ВСУ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на среду 93 украинских дрона над Белгородской, Курской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата: 87 - над территорией Курской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.