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Жители поврежденного украинскими БПЛА дома в Курске вернулись в квартиры

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после проверки пиротехниками подъезда многоквартирного дома, поврежденного ночью в результате атаки украинских дронов, жильцы вернулись в квартиры.

"По состоянию на 2 часа ночи пиротехники полностью проверили отселенный подъезд, взрывоопасных предметов не обнаружено. Жители возвращаются домой", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в результате ночной атаки украинских дронов на Курск был поврежден многоквартирный дом в центре города. Пострадавших нет. Обломки сбитого БПЛА, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки. Было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 87 украинских БПЛА над Курской областью в ночь на 2 апреля.

Курск многоэтажка БПЛА пиротехники
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