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Краснов заявил о выявленных упущениях в работе МВД по миграционному контролю

Министерство скорректировало работу подразделений

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - МВД РФ по поручению прокуроров скорректировало работу миграционных подразделений в связи с выявленными упущениями в этой сфере, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. По нашему представлению МВД России работа подразделений, выполняющих контрольные функции, скорректирована, о чем, прежде всего, свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции", - сказал Краснов в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, "отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны".

В 1,5 тыс. случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов.

"Существенное влияние на распространение террористической угрозы продолжает оказывать миграционный фактор. К уголовной ответственности за радикальные посягательства привлечены 179 иностранных граждан и лиц без гражданства", - добавил Краснов.

Игорь Краснов МВД России Генпрокуратура РФ
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