Судебные приставы выдворили из РФ почти 90 тыс. нелегальных мигрантов в 2024 г.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) выдворили в прошлом году из страны 88 тыс. нелегальных мигрантов - почти в два раза больше, чем в 2023 году, сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.

Об этом Аристов заявил в среду в Совете Федерации, выступая перед сенаторами.

Летом прошлого года он сообщал, что в 2023 году приставами было выдворено 44 тыс. мигрантов в 60 стран. Тогда же Аристов напомнил, что сотрудники ФССП принудительно выдворяют за пределы РФ нелегальных мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства на основании решения суда.