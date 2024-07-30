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Из РФ за полгода выдворили 40 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Около 40 тысяч иностранцев выдворено в текущем году из России за нарушение миграционных правил, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В первом полугодии "за пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", говорится в сообщении пресс-бюро ФССП, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Глава ведомства Дмитрий Аристов ранее констатировал существенный рост количества иностранцев, депортируемых из РФ.

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"За прошлый год мы выдворили 44 тысячи мигрантов в 60 стран. В этом году идет значительный рост нашей работы в этой части. Только за пять месяцев мы уже выдворили 30 тысяч человек", - сказал Аристов в июне в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что сотрудники ФССП принудительно выдворяют за пределы РФ нелегальных мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства на основании решения суда.

"Мы прогнозируем значительное увеличение работы, потому что в соответствии с решениями руководства страны происходит ужесточение миграционной политики", - сказал Аристов.

Ранее в министерстве внутренних дел предложили ввести механизм выдворения мигрантов дополнительно в 20 статей КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям.

РФ ФССП
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