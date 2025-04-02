Более 200 домов обесточены после падения Ту-22М3 в Иркутской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение в Усольском районе Иркутской области самолет Ту-22М3 задел линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и 3 социально значимых объекта. "На месте работает бригада "Иркутской электросетевой компании". Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время - до утра", - написал Кобзев.

Как сообщалось, 2 апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуировала членов экипажа на аэродром базирования.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Входит в состав дальней авиации ВКС России.