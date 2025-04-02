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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Один летчик погиб, сообщают военные

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 упал в Иркутской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", - сообщили в Минобороны РФ.

"По предварительным данным причиной аварии стала техническая неисправность", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

"Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования", - сообщили военные.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Самолеты входят в состав дальней авиации ВКС России - это воздушный компонент российской ядерной триады. Но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

Минобороны РФ Иркутская область
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