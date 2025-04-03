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Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рабочий, оказавшийся под завалом в результате обрушения горной породы на шахте в Североуральске, погиб, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

"В Североуральске следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели шахтера", - говорится в сообщении.

В среду на шахте "Ново-Кальинская" в посёлке Калья города Североуральска произошёл горный удар и обвал горной породы на отметке 1010 м.

"Вследствие данного инцидента пострадал мужчина, 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавший скончался", - сообщила пресс-служба.

Начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Североуральск СКР Свердловская область
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