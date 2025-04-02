Из забоя аварийной шахты в Свердловской области эвакуируют горняков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Порода осыпалась на одном из участков шахты Ново-Кальинская в Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"На отметке около 1000 метров произошло обрушение горной породы на участке шахты Ново-Кальинская. Под завалами могут быть люди", - сказал собеседник агентства.

Работа на участке остановлена. Проводится эвакуация горняков из забоя, добавили в экстренных службах.

Согласно уточненным данным, на аварийном участке находилось семь человек, один из которых оказался под завалом.

"К спасательным работам и ликвидации последствий аварии привлечены 22 человека и пять единиц спецтехники", - сообщила пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.