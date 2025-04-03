Что случилось этой ночью: четверг, 3 апреля

Введение зеркальных пошлин США, обрушение пород на шахте в Североуральске, отказ Интерпола в аресте Додика и Стевандича

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил о решении ввести зеркальные пошлины на импорт. Для китайских товаров ставка составит 34%, для европейской продукции – 20%, для Казахстана –27%, для Японии – 24%, для Украины – 10%.

- Россию не включили в список стран, которые облагаются ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

- На шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 м. В этот момент на смене находились семь горняков, один из них оказался под завалом. Он погиб.

- Секретариат Интерпола отказал правоохранительным органам Боснии и Герцеговины в удовлетворении запроса о задержании и аресте президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича.

- В двух поселках Иркутской области восстановили электричество после падения Ту-22М3, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В деревне Буреть (670 человек, 203 дома) свет обещают дать к 14:00 (09:00 по Москве).

- Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче против "Каролины" и довел общее число забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 892. Ему осталось два гола до рекорда Уэйна Гретцки.