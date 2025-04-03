Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,8%, лидирует Татнефть

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг корректируется вверх, отыгрывая вечерний отскок среды, однако конъюнктура мировых рынков в четверг ухудшилась после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин, также негативным фактором выступают данные Росстата об ускорении недельной инфляции в России.

Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 1,8% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами роста выступают акции "Татнефти" (+3,8%), "Эн+ груп" (+3,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,2%) и "Газпрома" (+2,8%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2980,14 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 апреля, составляет 84,5522 руб. (-31,85 копейки).

Подорожали также акции "Ростелекома" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,4%), Совкомбанка (+2,4%), Совкомфлота (+2,4%), "Селигдара" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "ВК" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2%), ОК "Русал" (+2%), "Роснефти" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Северстали" (+1,7%), "ММК" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), "Т-Технологии" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "МТС" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,8%).

Россия не была включена в список стран, которые облагаются США ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сообщила Axios в среду, что Россия не включена в список, поскольку санкции США уже препятствуют любой значимой торговле", - пишет портал. Также она сказала, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку тому, как Москва и Киев сотрудничают с его администрацией в вопросе разрешения украинского конфликта. "Мы видим хорошее сотрудничество со стороны России и Украины", - сказал он, выступая в Белом доме. "Мы остановим это", - добавил он, говоря о конфликте на Украине.

Между тем вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ с 25 по 31 марта до 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательный цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, рынок акций РФ остается под давлением продавцов из-за ослабления надежд на скорое урегулирование украинского конфликта с последующим постепенным снятием антироссийских санкций. Судя по заявлениям представителей руководства РФ, российскую сторону не устраивают предлагаемые Штатами условия перемирия, отмечает аналитик.

При этом американская сторона, по информации СМИ, готовит новый пакет жестких ограничительных мер против российского сырьевого экспорта на случай, если Россия будет тянуть с заключением мира. Кроме того, еженедельные данные по инфляции в РФ могут скорректировать прогнозы в отношении траектории ДКП в стране.

Как заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, ситуация с инфляцией в I квартале складывается несколько лучше февральского прогноза ЦБ. Тем не менее он не исключил, что может потребоваться дальнейшее повышение ключевой ставки, если замедление темпов роста цен затормозится. На таком фоне инвесторы предпочитают придерживаться осторожного подхода и продолжают сокращать уровень риска в своих портфелях.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе продолжительной коррекции приблизился к поддержке 2890 пунктов, в связи с чем можно рассчитывать на ослабление продаж. При этом индекс выглядит заметно перепроданным, так что нельзя исключать формирования отскока с первой целью на отметке 3050 пунктов, полагает Додонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,6-0,9% в ожидании новостей по пошлинам, причем их объявление президентом США Дональдом Трампом произошло уже после окончания торгов.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби днем ранее заявил, что введение новых пошлин может спровоцировать ускорение инфляции или замедление экономического роста. При этом, по его словам, статистические данные показывают, что экономика США в целом устойчива, рынок труда остается сильным, а инфляция отступила от пика, достигнутого в 2022 году.

Поскольку на импорт приходится всего 11% американской экономики, влияние пошлин на общие цены может быть ограниченным, сказал Гулсби в интервью телеканалу Fox News. Между тем влияние пошлин может выйти за данные рамки, если они будут распространяться также и на компоненты, используемые для производства в США. Кроме того, введение тарифов может вызвать тревогу и изменение поведения потребителей и бизнеса.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 3,5%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), резко "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 2-3,2%).

Президент США Дональд Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. "Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

При этом Трамп пояснил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. Он подчеркнул, что такой подход - "это мягкие ответные пошлины".

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены снижаются. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $73,28 за баррель (-2,2%), цена майского фьючерса на WTI - $70,03 за баррель (-2,4%).