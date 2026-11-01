Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,5 км

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч в воскресенье выбросил столб пепла, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Пепловый выброс на вулкане Шивелуч на высоту около 6500 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной о коло 30 м.