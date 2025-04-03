Поиск

Набиуллина сообщила о ведущихся переговорах об открытии филиалов иностранных банков в РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры с иностранными банками об открытии филиалов в России идут, но раскрывать информацию об этом пока преждевременно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Когда они (филиалы - ИФ) откроются, это будет видно. Некоторые переговоры, взаимодействие идет. Наверное, сейчас будет преждевременно раскрывать информацию", - заявила она.

Закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России, вступил в силу 1 сентября 2024 года.

Иностранный банк, чтобы работать в России, должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ. Филиалы обязаны соблюдать российские законы, касающиеся антисанкционной политики. Филиал должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Из забоя аварийной шахты в Свердловской области эвакуируют горняков

Более 200 домов обесточены после падения Ту-22М3 в Иркутской области

Что произошло за день: среда, 2 апреля

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });