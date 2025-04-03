Набиуллина сообщила о ведущихся переговорах об открытии филиалов иностранных банков в РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры с иностранными банками об открытии филиалов в России идут, но раскрывать информацию об этом пока преждевременно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Когда они (филиалы - ИФ) откроются, это будет видно. Некоторые переговоры, взаимодействие идет. Наверное, сейчас будет преждевременно раскрывать информацию", - заявила она.

Закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России, вступил в силу 1 сентября 2024 года.

Иностранный банк, чтобы работать в России, должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ. Филиалы обязаны соблюдать российские законы, касающиеся антисанкционной политики. Филиал должен иметь полное наименование на русском языке, не более половины его работников могут быть иностранными гражданами.