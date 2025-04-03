Военные заявили о четырех атаках ВСУ на российскую энергоинфраструктуру

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина за сутки четыре раза атаковала российскую энергетическую инфраструктуру, отключения повлияли на около 22,9 тыс. пользователей.

В Минобороны РФ сообщили, что 2 апреля в 00:43 в Луганске в результате атаки украинского ударного БПЛА на газораспределительную станцию "Сватово" филиала ООО "Черноморнефтегаз" - Управление магистральных газопроводов "Луганскгаз" повреждено оборудование с возгоранием, было прекращено газоснабжение более 11 тыс. потребителей.

"В Курской области в 02:11 в результате атаки украинского ударного БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ "Сеймская - Клюква №1". Без электроснабжения осталось более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе", - сообщили в Минобороны РФ.

"В 12:06 в Белгородской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ подстанции 110 кВ "Максимовка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и вывода из строя трансформатора без электроснабжения оставались более 1,7 тыс. бытовых потребителей в Шебекинском районе", - информирует ведомство.

Минобороны РФ заявило, что в Запорожской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Васильевка" ГУП "Таврия Энерго" произошло возгорание масляного выключателя с прекращением электроснабжения около 9 тыс. бытовых потребителей города Васильевка и Васильевского района.