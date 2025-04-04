Первый саммит "Евросоюз - Центральная Азия" пройдет в Самарканде

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана проведут в пятницу в Самарканде первый саммит "ЕС - Центральная Азия".

Как заявили в Европейском совете, этот саммит "станет ключевой возможностью для ЕС и Центральной Азии продемонстрировать свою геополитическую заинтересованность в интенсификации двусторонних отношений и расширении регионального сотрудничества".

В Брюсселе считают, что "отношения между ЕС и Центральной Азией приобрели с годами возросшее стратегическое значение".

Лидеры обсудят такие направления взаимодействия, как усиление многостороннего сотрудничества, решение общих проблем безопасности; укрепление экономических, торговых и инвестиционных связей; сотрудничество в энергетике, климатически нейтральной экономике и в области "зеленого перехода"; укрепление контактов между людьми и мобильность.

Кошта и фон дер Ляйен примут участие в открытии Самаркандского международного климатического форума.