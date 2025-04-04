Дмитриев заявил, что многие компании США хотят занять в РФ те ниши, откуда ушел европейский бизнес

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Многие американские компании хотят занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что многие американские компании как раз хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании. И мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш", - сказал Дмитриев журналистам по итогам переговоров в Вашингтоне.

При этом он отметил, что речь может идти только о том, "где это полезно для России, где российское правительство одобрит, и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями".