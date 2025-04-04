Что случилось этой ночью: пятница, 4 апреля

Уолл-стрит рухнула, Трамп уверен в успешном взаимодействии с РФ по Украине, отражена атака БПЛА, летевшего в Москву

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп уверен, что сможет успешно взаимодействовать с РФ по Украине. Он считает, что сможет добиться в этом успеха, в отличие от европейских лидеров.

- Отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

- Рынок акций США рухнул на решениях Трампа о пошлинах. S&P 500 и Nasdaq упали максимально с 2020 года.

- Спецпредставитель Путина Дмитриев заявил о позитивной динамике в отношениях с США. По его словам, предстоит еще много контактов представителей двух стран.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 107 беспилотников ВСУ. Больше всего (34) было сбито над Курской областью.