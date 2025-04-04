Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 почти на 1,9%

Лидируют бумаги "Аэрофлота"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренный рост в рамках коррекции после снижения накануне под давлением общемирового падения рынков из-за новой спирали торговых войн, инициированных США; заметную поддержку рынку оказывают сообщения на геополитическую тематику.

Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 1,9% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня; лидируют ценные бумаги "Аэрофлота" (+8%) на надеждах прогресса в переговорах о восстановлении прямого авиасообщения с США.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2913 пункта (+1,87%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,7%.

Подорожали акции АФК "Система" (+3,7%), "Группы компаний ПИК" (+3,6%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Т-Технологии" (+2,7%), ВТБ (+2,6%), "Русала" (+2,5%), "Газпрома" (+2,4%), МКПАО "ВК" (+2,3%), "Московской биржи" (+2,2%), "Магнита" (+2,1%), "НЛМК" (+2%), "ММК" (+2%), "Норникеля" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Северстали" (+1,8%), Сбербанка (+1,7%), "ФосАгро" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "МТС" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "префы" Сбербанка (+1,6%) и "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев оценил свои встречи в США не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений РФ и США.

"Безусловно, я бы сказал, что мы сегодня сделали не один, а три шага вперед по большому количеству вопросов", - сказал он журналистам по итогам своих контактов в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что "их накопилось очень много, и фактически три года не было коммуникации между РФ и США".

"Поэтому процесс диалога займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно", - заверил глава РФПИ.

В Москве надеются на прогресс в восстановлении прямого авиасообщения с США, заявил Дмитриев.

"Фактически идет работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Многие американские компании хотят занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы, заявил спецпредставитель президента России.

"Мы видим, что многие американские компании как раз хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании. И мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш", - сказал Дмитриев.

При этом он отметил, что речь может идти только о том, "где это полезно для России, где российское правительство одобрит, и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что, в отличие от европейских лидеров, сможет добиться успешного взаимодействия с РФ по конфликту на Украине.

"Европа не преуспела в том, что касается взаимодействия с президентом Путиным. Но думаю, что в этом преуспею я", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета, говоря об украинском кризисе.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку" по урегулированию конфликта.

"И я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке", - добавил президент США.

Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на фоне объявленных президентом США торговых пошлин, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2020 года. Днем ранее Трамп сообщил, что введет ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Пошлины для Китая составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%, для Вьетнама - 46%, для Тайваня - 32%. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%. Он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля. Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 219 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Президент США в четверг заявил, что реализация его плана с введением пошлин "идет очень хорошо", и другие страны теперь хотят договариваться с Вашингтоном.

"Остальной мир хочет понять, можно ли каким-нибудь образом заключить соглашение?" - приводит телеканал CNBC слова Трампа, сказанные журналистам при отъезде из Белого дома.

"Рынки будут резко расти, фондовая биржа будет расти, страна будет процветать", - пообещал американский лидер.

По его словам, за последние недели ряд компаний выразили желание инвестировать в экономику США почти $7 трлн.

Тем не менее фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром продолжает снижаться (-0,58%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США в конце недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 4 апреля также доминируют продавцы. Фондовые индексы Китая, Гонконга, Австралии, Южной Кореи и Японии падают на 0,6-3,3%.

В свою очередь на нефтяном рынке в пятницу утром также преобладают негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $69,57 за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,87% - до $66,37 за баррель.