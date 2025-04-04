Дружественным государством КНР считают 70% россиян

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (70%) придерживаются мнения, что Китай является дружественным России государством, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Результаты исследования демонстрируют, что по сравнению с 2018 годом удельный вес сограждан, придерживающихся данной точки зрения, вырос - семь лет назад этот показатель составлял 62%.

Согласно опросу, среди возрастных категорий чаще всех дружественным государством Китай называет молодежь (граждане возраста 18-30 лет) - 77%.

На вопрос социологов о том, как изменились отношения между Москвой и Пекином за последний год, каждый второй (50%) ответил, что уместно говорить о еще большем улучшении взаимодействия.

Опрос проводился 14-16 марта 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.