Судьи смогут возвращать для исправлений административные протоколы с ошибками, а не прекращать дело

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий судьям возвращать материалы дела об административном правонарушении на доработку при наличии ошибок в них вместо автоматического прекращения дела.

Документ (№882699-8) размещен в электронной базе данных парламента. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Разработка поправок потребовалась в связи с тем, что в октябре 2024 года Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционными нормы, обязывающие судей прекращать производство по делу за отсутствием состава правонарушения, если в протоколе не окажется подписи составившего его должностного лица.

Кроме того, к автоматическому прекращению дела приводят и другие недостатки при оформлении протоколов, обратил внимание Минюст РФ, разрабатывавший внесенный законопроект. Так происходит, если в протоколе некорректно указана фамилия лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; отсутствуют дата и время его составления; не поименованы свидетели при их наличии; отсутствует подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо запись об отказе от подписания протокола; не все материалы дела фактически направлены судье и т.п.), говорится в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают разрешить суду возвращать протокол для исправления, если обнаружится, что он или другие материалы дела оформлены неправильно или неправомочными лицами либо не полностью представлены материалы дела.

Согласно законопроекту, на исправление недостатков у органа, составившего соответствующий протокол, будет трое суток. В течение суток возврат дела можно будет обжаловать.