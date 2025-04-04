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Турпоток на горнолыжных курортах России этой зимой вырос на 25%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Интерес к горнолыжному туризму в России продолжает расти, в текущем зимнем сезоне курорты приняли почти 8,3 млн туристов, на четверть больше, чем годом ранее, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 млн человек. Это на четверть больше, чем в предыдущем году. Но надо понимать, что наша статистика самая жесткая - мы считаем ски-пассы, ночевки. Регионы с нами не согласны, потому что если говорить о посещениях, о турпотоке, то цифры, как правило, больше. Но в конечном итоге важна реальная экономическая динамика", - сказал Решетников, выступая в пятницу на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума "Сила гор. Шерегеш" в Кемеровской области.

По словам министра, наибольший прирост показали курорты Губаха в Пермском крае, Ведучи, Эльбрус, Архыз на Кавказе, Бобровый Лог в Красноярском крае, Большой Вудъявр в Мурманской области, Солнечная Долина в Челябинской области.

"Традиционными лидерами являются Роза Хутор, Красная Поляна, Шерегеш, Эльбрус, Архыз, Домбай. При этом растет популярность курортов и на Сахалине, и на Камчатке, и на Алтае", - добавил глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что несмотря на рост спроса на горнолыжный отдых, на лыжах катаются не более 5% россиян, в то время как в Европе - 17%.

"Это говорит о том, что у нас есть большой потенциал роста. Нам говорили о том, что может произойти пресыщение, хватит поддерживать горнолыжный туризм, но мы считаем, что еще надо поддерживать, надо давать развиваться. Пусть будет конкуренция, она приведет к росту турпотока", - считает Решетников.

Он отметил, что в этом зимнем сезоне состоялось открытие четырех новых горнолыжных комплексов - в Хабаровском крае, Татарстане, Подмосковье. Две недели назад состоялось техническое открытие курорта Мамисон в Северной Осетии. До конца года новые горнолыжные курорты откроются в Московской области, Приморском крае, Адыгее.

Домбай Архыз Кавказ Красная Поляна Максим Решетников Минэкономразвития Красноярск
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