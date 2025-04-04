Совет законодателей обсудит противодействие нацизму и сохранение исторического наследия

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Главными темами предстоящего заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании станет Противодействие нацизму и сохранение исторического наследия, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Одной из главных тем станет противодействие нацизму и сохранение исторического наследия", - сказал он.

Также участники Совета, по его словам, "обсудят вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сфере здравоохранения и образования: возможности и решения". В частности, речь пойдет о реализации профильных нацпроектов и государственных программ в регионах.

"Президиум Совета Законодателей рассмотрит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также подготовки к летней оздоровительной кампании 2025 года и организации летнего отдыха для семей с детьми", - добавил Володин.

Совет законодателей пройдет в конце апреля в Петербурге.