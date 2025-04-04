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В РФ прорабатывают расширение лимитов льготного кредитования в туризме

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность расширения программы льготного кредитования на строительство туристических объектов из-за повышенного спроса на нее со стороны инвесторов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в пятницу.

"В рамках нацпроекта по туризму мы субсидируем ставку за счет льготных программ кредитования. Сейчас у нас очередной этап конкурса. По новому отбору к нам поступило еще 11 заявок от семи регионов. Много хороших заявок. И мы находимся в тупике, потому что лимит существенно меньше, чем те, что готовы проинвестировать. Интерес инвесторов превысил возможности программы и сейчас на уровне правительства прорабатываем возможность расширить лимит, чтобы поддержать как можно больше программ", - сказал он на пленарном заседании II Всероссийского горнолыжного форума "Сила гор. Шерегеш" в Кемеровской области.

Решетников отметил, что в прошлом году поддержку получили девять горнолыжных комплексов, не считая гостиниц на горнолыжных курортах.

"Бизнес взял обязательства проинвестировать в создание и развитие инфраструктуры 32 млрд, обеспечить 4,7 млн посещений в год. Я еще раз подчеркну, это только подъемники", - пояснил министр.

Он добавил, что поддержку горнолыжные курорты получают и вне нацпроекта по туризму. Так, из 11 туристических особых экономических зон семь - это горнолыжные комплексы. В феврале режим ОЭЗ (особая экономическая зона) дали и Шерегешу.

Решетников также напомнил о существовании единой субсидии, которая позволяет развивать всесезонные активности на курортах и для этого привлекать бизнес, проводить фестивали, обустраивать экотропы, строить открытые бассейны, рестораны, спа, организовывать детский досуг.


Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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