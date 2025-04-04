Под российский контроль перешли села Розовка и Успеновка в ДНР

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Розовка и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Розовка в ДНР.

По информации военных, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение 14 бригадам, одному отряду и одному полку ВСУ, потери украинской армии за неделю составили: свыше 3150 военнослужащих, семь танков, 19 боевых бронированных машин, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что потери армии Украины за неделю составили: свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 36 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 12 полевых складов боеприпасов.

В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Разлив и Веселое (ДНР), сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка нанесла удары по 12 бригадам ВСУ, потери украинской армии за неделю составили: более 945 военнослужащих, три танка, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение девяти бригадам ВСУ, а также взяли под контроль населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области, сказали в военные.

"ВСУ потеряли свыше 435 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и горючего", - сообщило ведомство.

