"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

Фото: "АЛРОСА"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ограночный комплекс "АЛРОСА" завершил работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, сообщила "АЛРОСА" в пятницу.

Вес уникального бриллианта редкого фантазийного цвета Vivid Yellow - более 100 карат. Бриллиант получил название "Новое Солнце". Он был огранен из сверхкрупного алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета, который был добыт на россыпном месторождении Эбелях.

Рождение "Нового Солнца" проходило при участии команды из 15 специалистов со стажем более 30 лет. В ходе работы после создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов. Для достижения идеального баланса между светом, цветом и игрой оттенков каждая грань выверена огранщиками с ювелирной точностью. Работа над бриллиантом заняла более двух лет.

Создание бриллианта стало новой ступенью развития российской школы огранки драгоценных камней Russian Cut, признанной эталоном во всем мире, заявила "АЛРОСА". "Новое Солнце" - одно из самых значимых событий в индустрии драгоценных камней за последние годы, подчеркивающее высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли", - говорится в пресс-релизе "АЛРОСА".