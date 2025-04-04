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Думе предложили освободить от призыва воевавших в Донбассе от полугода с мая 2014 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку об освобождении от призыва на военную службу граждан России, принимавших не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой народной республики, воинских формирований и органов ДНР, Народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Поправка размещен в базе законодательной деятельности Госдумы. Она внесена ко второму чтению в законопроект № 840357-8 о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года. Законопроект в феврале в палату внесла группа депутатов, среди которых Андрей Картаполов, Василий Пискарев и другие.

Согласно поправке, от призыва на военную службу освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе и: 1) прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР; 2) принимавшие не менее шести месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, воинских формирований и органов ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Еще одна поправка предусматривает, что право на освобождение от призыва на военные сборы за исключением граждан, "пребывающих в мобилизационном людском резерве, имеют граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории России, а также в указанный период находившиеся на лечении либо в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного в связи с участием в боевых действиях, выполнением задач при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ".

Это правило действует в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, говорится в поправке.

Донбасс Госдума Василий Пискарев ЛНР ДНР
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