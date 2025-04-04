Иноагентами признаны Екатерина Барабаш и издание "Гласная"

Из реестра исключен "Проект Апрель"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов кинокритика Екатерину Барабаш, блогера Алексея Губанова, тележурналиста, деятеля культуры Алексея Лушникова, музыканта Святослава ("Славу") Толстого и издание "Гласная".

По данным министерства, все новые физлица-иноагенты распространяли фейки о решениях и политике российских властей, а также выступали против СВО.

Барабаш также "принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и "взаимодействует с иностранными СМИ".

Губанову и Толстому вменили участие в распространении контента иноагентов, Лушникову - участие в создании такого контента.

Губанов, по данным Минюста, распространял фейки о российской избирательной системе, а Барабаш, Лушников и Толстой - фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных.

"Издание "Гласная" принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступало против специальной военной операции на Украине. Главный редактор издания проживает за пределами Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

Из реестра иноагентов после проверки исключена АНО социальной поддержки населения "Проект Апрель". Проект подал заявление об исключении из реестра, проверка не выявила "фактов" осуществления им "деятельности в качестве иностранного агента", поэтому Минюст лишил организацию этого статуса.