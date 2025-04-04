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Предложено продлить до 5 лет действие статуса промышленной продукции как российской

Речь идет о сроке действия записи в реестре российской продукции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает увеличить с трех до пяти лет срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, включение в который позволяет участвовать в госзакупках и претендовать на меры господдержки.

Соответствующие изменения в 719-е постановление правительства (регулирует правила оценки локализации товаров и отнесение их к категории российских) подготовлены министерством и размещены на regulation.gov.ru.

Предельный срок действия решения о признании товара произведенным в России в рамках 719-го постановления был установлен в июле 2024 года и сейчас составляет три года, "в связи с чем производитель вынужден с увеличенной частотой повторно включать сведения о продукции в реестр российской промышленной продукции".

Авторы изменений обращают внимание на "высокую административную нагрузку производителей в связи с коротким сроком включения сведений о промышленной продукции в реестр российской промышленной продукции, включающую в себя повышенные расходы таких производителей (в объеме приблизительно 53 млн рублей за 5 лет и 193 млн рублей за 10 лет - соответствующие расчеты прилагаются)".

Кроме того, при трехлетнем сроке действия реестровой записи отсутствуют гарантии получения мер поддержки, срок действия которых превышает три года, отмечают в Минпромторге.

Минпромторг
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