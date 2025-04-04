Экс-сотрудника управления Минобороны приговорили к семи годам за взятку

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суд приговорил к семи годам заключения бывшего сотрудника управления исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова за получение более 16 млн рублей взятки, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Приговором суда Чекмазову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом конфисковано имущество осужденного на сумму 16,7 млн рублей", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ГВСУ.

В ведомстве отметили, что Чекмазов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным СКР, в 2016-2022 годах между Минобороны и АО "Оборонтест" заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 млрд рублей. "На бывших сотрудников указанного Управления Чекмазова и Фомина возлагались обязанности по контролю исполнения контрактов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023-2024 годах "Чекмазов и Фомин получили от заместителя генерального директора АО "Оборонтест" Александра Сухарева взятку в размере свыше 16 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых работ, а также общее покровительство".

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемых военными следователями наложен арест на сумму более 18 млн рублей", - сообщили в ГВСУ, отметив, что уголовное дело в отношении Фомина рассматривается в 235 гарнизонном военном суде.

О возбуждении дела в отношении Чекмазова, Фомина и Сухарева в ГВСУ сообщили в сентябре прошлого года.