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Россия в 2024 году увеличила экспорт продукции АПК на Кубу на 20,1%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году увеличила экспорт продукции АПК на Кубу на 20,1% в стоимостном выражении, сообщает Минсельхоз по итогам переговоров замглавы ведомства Максима Титова с заместителем министра сельского хозяйства республики Телсе Абдель Гонсалесом Морерой.

В целом объем взаимной торговли этой продукцией между странами в прошлом году вырос на 13,4%.

Как отметил Титов, среди основных экспортируемых из РФ продуктов - пшеница и растительные масла.

РФ и Куба продолжают сотрудничество в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора. Республика аккредитовала систему государственного ветеринарного надзора РФ на мясо птицы, свинину, говядину, молочную продукцию. Стороны взаимодействуют также в вопросах внедрения электронной сертификации подконтрольной животноводческой продукции и интеграции информационных систем.

Минсельхоз Куба
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