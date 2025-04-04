Гендиректор компании "Благо Инвест" арестован по обвинению в хищении

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал арест генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, обвиняемого в особо крупном хищении.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича на срок два месяца", - сообщили в пресс-службе суда.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Фосману иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суть обвинения в суде не сообщили.

"Благо Инвест" входит в группу компаний "Благо" - одного из крупнейших производителей подсолнечного масла в России.