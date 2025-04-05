Жительница Курской области пострадала после атаки беспилотника

Москва. 5 апреля. INTERFAX. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавшей в результате атаки украинского БПЛА девушке.

"Сегодня в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Мокрушино Беловского района ранения получила девушка 2003 года рождения. Ее доставили в ближайшее медучреждение — городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Он также призвал курян отказаться от поездок в приграничные населенные пункты - "это прямая угроза жизни и здоровью".