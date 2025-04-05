По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы отправил под арест на 1 месяц и 22 суток начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности министерства обороны России Юрия Кожевникова.

Ему вменяется несколько эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ).

По данным пресс-службы, суд не нашел оснований для избрания подозреваемому более мягкой меры пресечения - домашнего ареста.

Подробностей дела в суде не сообщили.