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По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы отправил под арест на 1 месяц и 22 суток начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности министерства обороны России Юрия Кожевникова.

Ему вменяется несколько эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ).

По данным пресс-службы, суд не нашел оснований для избрания подозреваемому более мягкой меры пресечения - домашнего ареста.

Подробностей дела в суде не сообщили.

Минобороны Юрий Кожевников
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