Загоревшийся локомотив вызвал задержки поездов в Красноярском крае

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае транспортная прокуратура выясняет обстоятельства и причины возгорания локомотива грузового поезда утром в воскресенье, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 5 часов местного времени в ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе Красноярского края произошло возгорание его локомотива", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировано, о пострадавших не сообщается

"Допущены задержки в движении поездов", - говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности.