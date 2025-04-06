За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 170 человек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили свыше 170 военных, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Кроме того, говорится в его сообщении, за сутки уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ.

Как отметили в Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 72 320 военных, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2 254 боевые бронированные машины, 2 630 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - отметили в Минобороны.

По его данным, за все время боевых действий уничтожены: 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, десять РЛС противовоздушной обороны, 56 единиц инженерной и другой техники ВСУ.