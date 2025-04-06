Аварии на электросетях из-за непогоды устраняют в четырех районах Калужской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Энергетики ликвидируют вызванные непогодой аварии на сетях в четырех районах Калужской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Владислав Шапша.

"Половина поврежденных линий электропередачи уже восстановлена. Больше всего нарушений в работе электросетей в Дзержинском, Бабынинском, Медынском и Малоярославецком районах. Осталось устранить 36 повреждений на линиях. Работы на них ведутся. До конца светового дня они должны быть завершены", - написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнила пресс-служба филиала "Калугаэнерго", его сотрудники будет работать непрерывно, так как неблагоприятные погодные условия в регионе продолжаются. По сообщению регионального министерства транспорта, дорожная техника расчищает дороги с двух часов ночи без перерыва.

По Калужской области проходит циклон "Зион". В регионе выпал мокрый снег, порывы ветра достигают до 17 м/с. По данным Шапши, в ЦФО больше всего осадков выпало в Калужской области.