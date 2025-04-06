Матвиенко призвала к отмене любых санкций против парламентариев

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Санкции против парламентариев противоречат принципам демократии, их необходимо отменить, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Считаю важным совместно отстаивать принципы свободного диалога и высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев", - заявила Матвиенко, выступая в воскресенье на 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Ташкенте.

По её словам, "нелегитимные санкции" представляют собой "попытку утвердить право силы, а не силу права".

В свою очередь, заявила спикер СФ, "заложниками" санкционной политики в сфере экономики "являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием".

Как указала Матвиенко, в рамках российско-американских контактов по украинской проблематике Россия "стремится к восстановлению полноценного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок".

"Несмотря на беспрецедентное, бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером", - подчеркнула она.

Также в ходе выступления Матвиенко затронула тему борьбы с международным терроризмом.

Спикер верхней палаты российского парламента находится с рабочим визитом в Ташкенте, где принимает участие в Ассамблее МПС. Запланированы ее встречи с руководством и парламентариями Узбекистана.

На полях Ассамблеи в воскресенье Матвиенко провела переговоры с председателем Сената Пакистана Юсуфом Разой Гилани, председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном, председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, спикерами Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нуриддином Исмоиловым и Танзилой Нарбаевой, председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, а также председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Ахмедом Аль-Мусаллимом.

Кроме того, в Ташкенте Матвиенко встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны и эвакуированными в детстве в Узбекистан блокадниками Ленинграда, которым вручила юбилейные медали, учрежденные президентом РФ в связи с 80-й годовщиной Победы.