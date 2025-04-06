Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали в связи с ухудшением погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 по Москве 6 апреля до 09:00 7 апреля", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.