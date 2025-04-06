В Москве из-за снегопада задержано несколько авиарейсов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Несколько самолетов задержано в московских аэропортах в связи со снегопадом, сообщает Росавиация в воскресенье.

"Задержаны более чем на два часа пять рейсов. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны 10 рейсов", - говорится в сообщении.

По метеоусловиям отмен рейсов не было. На запасных аэродромах сегодня в утренние часы приземлилось 10 рейсов, добавили в агентстве.

Там также заявили, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

В воскресенье на Московский регион обрушился ливневый снег с дождем и ветром.