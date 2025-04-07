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Православные христиане отмечают Благовещение

Православные христиане отмечают Благовещение
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие вспоминают известное событие, описанное в Евангелии от Луки, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится Сын, который станет Спасителем мира. По преданию, в руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, которая изображена практически на всех иконах Благовещения.

Благовещение - один из двунадесятых непереходящих праздников, поэтому каждый год он отмечается в одно и то же время: 7 апреля - православными, живущими по юлианскому календарю, и 25 марта - западными христианами. Дата его празднования была определена путем отсчета девяти месяцев назад от Рождества Христова.

На Руси издавна существовал обычай в этот праздник выпускать на волю птиц, которые символизируют Святой Дух, сошедший на Деву Марию. В 1994 году эту традицию возродил патриарх Алексий II.

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