В Минобороны заявили о поражении в зоне СВО дронами бронеавтомобиля "Хамви"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" и пикап ВСУ, сообщило Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "Хамви" американского производства и пикап ВСУ в районе населенного пункта Майское", - говорится в сообщении.

"Обе единицы техники увязли в грязи в ходе проведения ротации личного состава на передовых позициях. Операторы ударных дронов 200-й отдельной мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск оперативно обнаружили технику противника и уничтожили ее точными ударами FPV-дронов", - отмечает Минобороны.

Министерство распространило видео уничтожения техники ВСУ.