Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ вертолетами в Курской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ударная группа вертолетов Ка-52М "Аллигатор", Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ми-8ПСГ поразила блиндажи с живой силой и боевую технику ВСУ в приграничье Курской области, сообщили в министерстве обороны РФ в понедельник.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

Согласно нему, в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиаракетами С-8 по заданным координатам.

Выполнив боевую задачу, вертолеты осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета, проинформировали в ведомстве.