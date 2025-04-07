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Дума скоро рассмотрит законопроект о защите от мошенничества под видом благотворительности

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект об идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через "Госуслуги", сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам, многие "часто сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денежных средств для помощи в различных ситуациях", а проверить достоверность объявления не могут.

"Этим пользуются мошенники, создавая фейковые страницы, копируя аккаунты настоящих организаций и рассылая от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах. Некоторые социальные сети, мессенджеры предлагают опцию по верификации персональных страниц и сообществ. Однако единого подхода и требований к этому не установлено. Что, в свою очередь, не гарантирует подлинности профилей и контента", - написал Володин.

Законопроект предлагает установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через "Госуслуги".

Вячеслав Володин Госуслуги Госдума
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