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Срок для наказания компаний за непредоставление статистики могут увеличить

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об увеличении с двух месяцев до двух лет срока, в течение которого компанию или индивидуального предпринимателя (ИП) можно привлечь к ответственности за несдачу отчетов для статистики.

Законопроект № 884922-8 в палату внесли сенатор Сергей Брилка и депутат Сергей Тен.

По действующим правилам помимо бухгалтерской и налоговой отчетности организации, ИП обязаны представлять первичные статистические данные органам государственной статистики. За игнорирование этой обязанности предусмотрен административный штраф: для должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. За повторное нарушение санкции строже: для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для компаний - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

На составление протоколов КоАП отводит территориальным органам Росстата два месяца с момента истечения срока для сдачи статистической отчетности. По прошествии двух месяцев оштрафовать компанию или ИП, не сдавшие требуемые данные в органы статистики, нельзя.

По мнению авторов законопроекта, упомянутый срок является недостаточным и в ряде случаев позволяет виновным избегать ответственности. В связи с этим парламентарии предлагают увеличить его до двух лет.

Авторы документа указывают, что иногда материалы поступают в адрес Росстата и его территориальных органов уже с задержкой, не позволяющей в установленный срок привлечь компанию или ИП к ответственности. "Помимо этого, для выявления нарушений, связанных с недостоверностью или неполнотой предоставленных статистических данных, требуется продолжительный период времени ввиду сложности и большого объема проверяемых данных", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Росстат Госдума Сергей Тен Сергей Брилка
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